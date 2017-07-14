Anadolu Efes, son olarak Galatasaray Odeabank’ta forma giyen McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Anadolu Efes'te yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Efes, son olarak Galatasaray Odebank'ta oynayan Errick McCollum ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Amerikalı basketbolcu, 2016 yılında Galatasary Odeabank ile Eurocup kupasını kaldırdı ve organizasyonun en değerli oyuncusu seçildi. 29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda sezonun en iyi beşinde de yer almıştı.
Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarla Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12 maçta forma giyen Amerikalı oyuncu, 13.7 sayı, 3.1 ribaunt ve 2.1 asist ortalamaları ile mücadele etti.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:07
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Djourou bombası
Toplam 3
Yorum
AAA Yine 3. sınıf futbolcuların peşindesiniz,böyle bir takım ancak lig beşinciliğine oynar.
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Di Francesco'dan Cengiz Ünder yorumu
Toplam 2
Yorum
yavuz dybaladaan çok gündem olaca he :))))) önce şampiyonluğa oynayan bir takımda olması lazım bunun için!
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Acemi şansı
Toplam 62
Yorum
acayip karabükteyken HIRSLI gol sevincleri var diye tudoru gs de görmek isteyen taraftarlardir.yilmaz hoca deliriyodu gol atinca.onu görmedi trftar
Errick McCollum, Anadolu Efes’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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