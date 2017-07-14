''Bu bir son değil''
NBA takımı Sacramento Kings'e transfer olan Fenerbahçe Doğuş'un eski basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, sarı-lacivertli taraftarlar için bir veda mesajı yayımladı.
Bogdanovic, geçen sezon sarı-lacivertli takımla kazandığı THY Avrupa Ligi kupasını öptüğü fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Başta Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve başantrenör Zeljko Obradovic olmak üzere birçok kişiye teşekkür eden Sırp yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Teşekkürler Fenerbahçe. Üç sene önce Fenerbahçe'ye geldiğimde takım arkadaşlarıma, takıma, taraftarlara, şehre ve ülkeye bu kadar bağlanacağımı hayal bile etmemiştim. Basketbol oynarken hayatla ilgili çok şey öğrendim ve bunlardan en önemlisi kulübe karşı vefalı olmaktı. En zor anlarımda bile bana desteklerini belirten mesajlar gönderen ve beni daima destekleyen Fenerbahçe taraftarına ve hayranlarıma çok teşekkür ediyorum. Bunun bir son olduğunu düşünmenizi istemiyorum. Siz benim bir parçam oldunuz ve her zaman öyle kalacaksınız."
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:00
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"Hocamız hep daha iyisini istiyor"
Toplam 17
Yorum
bjk 10 Cenki Beşiktaş a bir türlü yakıştıramıyorum.karakteri Burak yılmaz a benziyor.cenkten kurtulmak lazim
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 3
Yorum
Kabataşlı GS SolaOzan KABAK,Sağa YineAlt Yapı,ÖnLiberoSELÇUK,Orta Sahaya 2GençHırslıİnatçıUzunAfrikalı / Kuzeyli.BelhandaGereksiz.Gomis,MoiconUygun.
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Toplam 2
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bjk10 Marceloya yazık ettiniz. Adam Beşiktaşi seviyor görevini en iyi şekilde yapıyordu.marcelodan önce gonderilmesi gereken bir sürü oyuncu vardi
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