 ''Bu bir son değil'' – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
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    ''Bu bir son değil''

    ''Bu bir son değil''

    takımı 'e transfer olan 'un eski basketbolcusu , sarı-lacivertli taraftarlar için bir veda mesajı yayımladı.

    Bogdanovic, geçen sezon sarı-lacivertli takımla kazandığı THY Avrupa Ligi kupasını öptüğü fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı.

    Başta Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve başantrenör Zeljko Obradovic olmak üzere birçok kişiye teşekkür eden Sırp yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Teşekkürler Fenerbahçe. Üç sene önce Fenerbahçe'ye geldiğimde takım arkadaşlarıma, takıma, taraftarlara, şehre ve ülkeye bu kadar bağlanacağımı hayal bile etmemiştim. Basketbol oynarken hayatla ilgili çok şey öğrendim ve bunlardan en önemlisi kulübe karşı vefalı olmaktı. En zor anlarımda bile bana desteklerini belirten mesajlar gönderen ve beni daima destekleyen Fenerbahçe taraftarına ve hayranlarıma çok teşekkür ediyorum. Bunun bir son olduğunu düşünmenizi istemiyorum. Siz benim bir parçam oldunuz ve her zaman öyle kalacaksınız."

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:00
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