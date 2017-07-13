Molalar azalıyor
NBA'de maçların hızlandırılması amacıyla 2017-18 sezonundan itibaren mola sayısı ve süreleri azaltılacak.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) maç sırasında oyun akışının hızlanması amacıyla mola sayısı ve süresinde azaltmaya gidileceği açıklandı.
NBA'den yapılan açıklamada, maçların özellikle son bölümünde alınan molalar nedeniyle oyunun süreklilik yönünün azaldığı, bu durumu önlemek ve maçları hızlandırmak amacıyla 2017-18 sezonundan itibaren mola süreleri ve saylarının azaltılması yönünde bir takım tedbirler alındığı belirtildi.
NBA yönetim kurulu tarafından alınan kararlara göre, bir maçta alınabilecek maksimum mola sayısı 18'den 14'e düşürülecek ve her takım en fazla 7 kez bu hakkını kullanabilecek. Oyunun son iki dakikasında eskiden 3 mola alabilen takımlar, gelecek sezondan itibaren aynı süre diliminde en fazla 2 ara hakkını kullanabilecek.
Eskiden çeşitlerine göre 60 ve 90 saniyeye ayrılan molalar, 75 saniyede sabitlenecek. İkinci ve dördüncü periyotlar ve uzatmalarda takımlara verilen 3 mola hakkı 2'ye indirilecek. Bu kural değişikliklerinin ardından ortalama bir NBA maçının süresi, 2 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya inecek.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:21
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Beşiktaş'ın son bombası
Toplam 6
Yorum
HCK / BJK TALİSCA İLE MUKAYESE EDİLECEK BİR DURUMDA DEĞİL. KUMAŞI İYİ ANCAK ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ VAR ŞU AN BİZİ TAŞIYAMAZ.....
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"Galibiyetle ayrılmak istiyoruz"
Toplam 4
Yorum
Cimbom Seninle aynı düşüncedeyim hoca neden bu kadar kötülenmeye çalışılıyor.Ben herkesin aksine sabredilirse Tudorun başarılı olacağına inanıyorum
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Marcelo, Lyon’a satıldı
Toplam 7
Yorum
manisalı kartal Adam gibi Adamsın Başkanım sonuna kadar arkandayız Degerini bulan futbolcu satılır Başkanım seninle yepyeni bir çağ yaşıyoruz
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