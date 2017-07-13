Bornova Beckerspor'da transfer
Kadınlar Basketbol Ligi’nin yeni ekibi Bornova Beckerspor, ABD asıllı Hırvat oyun kurucu Shavonte Zellous'u kadrosuna dahil etti.
Bornova Beckerspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de daha önce Mersin Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Adana ASKİ ve Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Volkan Kebir, yeni sezon için hazır ve heyecanlı olduklarını belirtti.
Başta kadın basketbolunda marka olmuş başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu olmak üzere kadrolarına istedikleri transferleri yaptıklarını bildiren Kebir, şunları kaydetti:
"Zellous aramızda görmek istediğimiz bir isimdi. Amacımıza ulaştık, kadın basketbol için oldukça önemli bir değer olan başarılı oyuncuyu ailemize kattık. Yeni sezon için heyecanlıyız, umutluyuz. İlk günden beri hep aynı mesajı veriyoruz, Süper Lig'de asansör takım olmak istemiyoruz, kadın basketbolunda İzmir'i örnek şehir haline getirmek istiyoruz. Bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz, umuyoruz yeni sezonda da güzel başarılara imzamızı atarız."
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:01
-
Keyfi yerinde!
Toplam 1
Yorum
vergi sistemi ülke de açlık sınırı yüzde elli artmış bu adamlara verilen dövizlerin üstelik vergisi alınmıyor..
-
'Direk kıran' Niang Fener'e
Toplam 4
Yorum
adalet mi ülke de açlık sınırı yüzde elli artmış bu adamlara verilen dövizlerin üstelik vergisi alınmıyor..
-
Sneijder’den kontra teklifi
Toplam 7
Yorum
10ur bu adamı kulübün üstünde tutanlar utansın. GS yi resmen huzur evine döndürdünüz. 1 milyon bile etmez bu yatış ustası kurnaz.
Bornova Beckerspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.