Bornova Beckerspor'da transfer

Bornova Beckerspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de daha önce Mersin Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Adana ASKİ ve Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Volkan Kebir, yeni sezon için hazır ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Başta kadın basketbolunda marka olmuş başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu olmak üzere kadrolarına istedikleri transferleri yaptıklarını bildiren Kebir, şunları kaydetti:

"Zellous aramızda görmek istediğimiz bir isimdi. Amacımıza ulaştık, kadın basketbol için oldukça önemli bir değer olan başarılı oyuncuyu ailemize kattık. Yeni sezon için heyecanlıyız, umutluyuz. İlk günden beri hep aynı mesajı veriyoruz, Süper Lig'de asansör takım olmak istemiyoruz, kadın basketbolunda İzmir'i örnek şehir haline getirmek istiyoruz. Bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz, umuyoruz yeni sezonda da güzel başarılara imzamızı atarız."