 Bogdanovic, Sacramento Kings'te – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Bogdanovic, Sacramento Kings'te

    Bogdanovic, Sacramento Kings'te

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Sacramento Kings, üç sezondur Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyen Sırp skorer Bogdan Bogdanovic'i transfer etti.

    NBA ekibi Sacramento Kings, üç sezondur Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyen Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic'i kadrosuna kattı

    Sacramento Kings Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Bogdanovic ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

    ABD basınında yer alan haberlerde, Bogdanovic'in 27 milyon dolar karşılığında 3 yıllık sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.

    Kariyerine Sırbistan'ın Partizan takımında başlayan skorer basketbolcu, 2014'te Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bogdanovic, sarı-lacivertli formayla iki lig, birer THY Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Sırp basketbolcu, geçen sezon Avrupa Ligi'nde 14,6 sayı, 3,8 ribaunt, 3,6 asist ortalamaları yakaladı.

    Phoenix Suns tarafından 2014'te birinci tur 27. sıradan draft edilen Bogdanovic'in NBA'deki hakları, geçen yıl Sacramento Kings'e devredilmişti.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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