Bogdanovic, Sacramento Kings'te
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Sacramento Kings, üç sezondur Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyen Sırp skorer Bogdan Bogdanovic'i transfer etti.
Sacramento Kings Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Bogdanovic ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlerde, Bogdanovic'in 27 milyon dolar karşılığında 3 yıllık sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.
Kariyerine Sırbistan'ın Partizan takımında başlayan skorer basketbolcu, 2014'te Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bogdanovic, sarı-lacivertli formayla iki lig, birer THY Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Sırp basketbolcu, geçen sezon Avrupa Ligi'nde 14,6 sayı, 3,8 ribaunt, 3,6 asist ortalamaları yakaladı.
Phoenix Suns tarafından 2014'te birinci tur 27. sıradan draft edilen Bogdanovic'in NBA'deki hakları, geçen yıl Sacramento Kings'e devredilmişti.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:23
-
Cedi Osman, Cavaliers ile anlaştı
Toplam 1
Yorum
seda ha lebron kardesine iyi bak sana emanet nede olsa enerji kardesisiniz,abd az cekmedi cediden
-
Tudor'dan Östersunds yorumu
Toplam 13
Yorum
kemal togluoglu Galatasaray dokülen yapraklar ,yazik verilen paralara ,birde futbolcu gecinen Yasin .?
-
İşte şampiyonluğun en büyük adayı
Toplam 14
Yorum
Muhammed Bunlarmı beşiktaşın rakibi olacak. gidin kardeşim. ancak ptt .ligde şamp olursunuz.
Bogdanovic, Sacramento Kings'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.