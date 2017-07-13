 Banvit ABD'li Jake'le anlaştı – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Banvit ABD'li Jake'le anlaştı

    Banvit ABD'li Jake'le anlaştı

    Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Banvit geçtiğimiz sezon Almanya Basketbol Ligi takımlarından S.Oliver Wüerzburg'da oynayan Amerika oyuncu Jake Odum ile anlaştı.

    Jake, geçen sezon Almanya'da 15.3 sayı ve 5.7 asist ortalamalarını tutturdu. 2009 - 2010 sezonunda NCAA takımlarından Indiana State'de başlayan Jake, daha sonra sırasıyla NBA takımlarından Indiana Pacers, Yunanistan'da PAOK, Almanya'da ise Medi Bayreuth ve S.Oliver Wüerzburg takımlarının formasını giydi.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:34
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