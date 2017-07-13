Banvit ABD'li Jake'le anlaştı

Jake, geçen sezon Almanya'da 15.3 sayı ve 5.7 asist ortalamalarını tutturdu. 2009 - 2010 sezonunda NCAA takımlarından Indiana State'de başlayan Jake, daha sonra sırasıyla NBA takımlarından Indiana Pacers, Yunanistan'da PAOK, Almanya'da ise Medi Bayreuth ve S.Oliver Wüerzburg takımlarının formasını giydi.