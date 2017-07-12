Nicolo Melli İstanbul’da

Fenerbahçe Doğuş Basketbol takımının yeni transferlerinden Nicolo Melli dün İstanbul'a geldi.

İtalyan uzun forvet, havalaanında yetkilerce karşılandı daha sonra İstanbul turuna çıkarıldı.



Melli, "Çok mutluyum. Bu takımın bir parçası olduğum için gururluyum. Geçen sezonki başarıyı yaşamak için geldim" diye konuştu.



BOGDAN'IN YERİNE GUDURİC

F.Bahçe Doğuş, takımdan gitmesine kesin gözle bakılan Bogdanovic'in yerine yeni ismini buldu. Yönetimin Kızılyıldız'da oynayan 22 yaşındaki Marko Guduric ile görüştüğü bildirildi.