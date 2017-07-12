Nicolo Melli İstanbul’da
Fenerbahçe Doğuş Basketbol takımının yeni transferlerinden Nicolo Melli dün İstanbul'a geldi.
Melli, "Çok mutluyum. Bu takımın bir parçası olduğum için gururluyum. Geçen sezonki başarıyı yaşamak için geldim" diye konuştu.
BOGDAN'IN YERİNE GUDURİC
F.Bahçe Doğuş, takımdan gitmesine kesin gözle bakılan Bogdanovic'in yerine yeni ismini buldu. Yönetimin Kızılyıldız'da oynayan 22 yaşındaki Marko Guduric ile görüştüğü bildirildi.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:33
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
Nicolo Melli İstanbul’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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