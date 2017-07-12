 Nicolo Melli İstanbul’da – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    İstanbul’da

    Nicolo Melli İstanbul’da

    Basketbol takımının yeni transferlerinden dün İstanbul'a geldi.

    İtalyan uzun forvet, havalaanında yetkilerce karşılandı daha sonra İstanbul turuna çıkarıldı.

    Melli, "Çok mutluyum. Bu takımın bir parçası olduğum için gururluyum. Geçen sezonki başarıyı yaşamak için geldim" diye konuştu.

    BOGDAN'IN YERİNE GUDURİC
    F.Bahçe Doğuş, takımdan gitmesine kesin gözle bakılan Bogdanovic'in yerine yeni ismini buldu. Yönetimin Kızılyıldız'da oynayan 22 yaşındaki Marko Guduric ile görüştüğü bildirildi.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:33
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