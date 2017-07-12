 Micov veda etti – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Micov veda etti

    Micov veda etti
    Basketbol Takımı'nda 3 sezon forma giydikten sonra EA7 Emporio Armani Milan'a transfer olan , veda mesajı yayımladı. Sırp basketbolcu, Galatasaray Odeabank'ta önemli başarılar yaşadığını belirterek, "Üç yıl boyunca çok büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı buradan gururla ayrılıyorum. Türkiye ve İstanbul'dan güzel duygularla ayrılıyorum" dedi.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:39
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