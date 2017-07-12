 Dwight Hardy G.Saray’da – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    G.Saray’da

    Dwight Hardy G.Saray’da
    , son 3 sezonu Trabzonspor Medical Park'ta geçiren, Amerikalı şutör 'yi kadrosuna kattı. İlk olarak basketbol yazarı David Pick'in duyurduğu transfer, dün akşam saatlerinde daha da somutlaştı. Galatasaray yöneticileri ve Hardy her konuda anlaşma sağladı. Kısa bir süre içinde Galatasaray Kulübü'nün resmi açıklama yapması bekleniyor.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:35
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