Cedi Osman, Cavaliers ile anlaştı
Milli basketbolcu Cedi Osman, Lebron James'in formasını giydiği NBA ekibi Cleveland Cavaliers'a transfer oldu.
Anadolu Efes'in milli oyuncusu Cedi Osman, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers ile anlaştığını belirtti.
Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki basketbolcu, Cavaliers'ın sözleşme teklifini kabul ettiğini duyurdu.
Cedi Osman, Cavaliers'ın 3 senedir kendisini takip ettiğini vurgulayarak, "NBA'den ilk görüştüğüm takım Cleveland Cavaliers'tı. Takıma katkı sağlayacağıma çok inanıyorlar. Benden çok şey beklediklerini söylediler. Bu, benim için büyük sorumluluk olacak. Onların bana duyduğu güven, beni mutlu ediyor. Ayrıca menajerlerime ve Anadolu Efes Kulübüne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Philadelphia 76ers ile sözleşme imzalayan Furkan Korkmaz'ın ardından bu sezon NBA'in yolunu tutan ikinci Türk oyuncu olan Cedi Osman, yıldız isimler ile aynı takımda forma giyeceği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:
"LeBron James, Kyrie Irving ve Kevin Love ile aynı takımda forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Benden özellikle savunmada takıma katkı sunmamı bekliyorlar. Zaten, hücumda büyük katkı sağlayan oyuncular var. Yıldız oyunculardan pas alıp, onlara pas verecek olmak benim için büyük bir şey. Bu bir hayaldi ama bu kadarını düşünemiyordum. Şükür ki bunu gerçekleştirdim."
31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde organize edilecek ve Türkiye'nin de ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hakkında da görüşlerini aktaran Cedi Osman, "Genç bir kadromuz var. Ufuk Sarıca çok iyi bir antrenör. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kendisini ispatladı. Taraftarımızın desteğiyle en iyi şekilde basketbolumuzu oynayıp, madalya almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:04
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 25
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
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Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
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Lens’ten ‘dönüş’ işareti
Toplam 8
Yorum
FB FB yönetimi, Sunderland yönetimine Lens olmazsa olmazımız değil algısı yaratarak transferi daha uygun hale getirmeye çalışıyor.
Cedi Osman, Cavaliers ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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