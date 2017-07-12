Anadolu Efes, Josh Adams'ı kadrosuna kattı
Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Josh Adams'ı renklerine bağladı.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Josh Adams'ı transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Rusya ekibi Avtodor Saratov'da tamamlayan Josh Adams'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 7,8 sayı, 3,2 asist ve 2,2 ribaunt ortalaması yakalayan 23 yaşında ve 1,88 metre boyundaki oyuncu, VTB Ligi'ndeki 13 karşılaşmasında ise 12,1 sayı, 2,2 ribaunt ve 4,2 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:19
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Toplam 11
Yorum
GS LI GOMEZ BELHNDA MACION U FENR VEYE BJK ALSYDI BASIN YERE GÖGE SIGDIRAMAZLARDI GS OLUNCA RESMEN YERDEN YERE VURUYORLAR UTANMADAN BUNLRA İNANMYN
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Belhanda ve Eren İsveç'e götürülecek
Toplam 6
Yorum
ASLANIM. GEREKLİ ÖZENİ GÖSTER. GS ÖSTERSUND MAÇINA GEREKLİ ÖNEMİ VE İTİNAYI GÖSTERMELİ. SANKİ ÇOK KOLAY ELERİZ HAVASINDA GÖRÜNÜYOR GS. HAYALİ SUKUTA UĞRAYABİLİRSİNİZ SEVGİ
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Beşiktaş Lyon ile anlaştı! Marcelo gidiyor
Toplam 19
Yorum
yalçın yalçın ayhan alısınsın dısıplınlı bıldık oyuncu hemde ucuz birde hızlı stoper iş gorur
Anadolu Efes, Josh Adams'ı kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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