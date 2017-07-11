Hidayet Türkoğlu'na, KKTC'den ziyaret
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.
TBF'den yapılan açıklamada, Türkoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın da yer aldığı belirtildi.
Ziyarette, Türkoğlu ve Onan'la fikir alışverişinde bulunduğu aktarılan Nasıroğlu'nun, şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:
"Türkiye Basketbol Federasyonunun gerek genel anlamda, gerek de basketbol özelinde bizlere yapacağı katkıların, verimlilik ve şevkimizi arttıracağına inancımız tam. Misafirperver yaklaşımları için Sayın Türkoğlu ve Sayın Onan'a şükranlarımızı sunuyoruz."
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 19:07
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Abou'dan Beşiktaş'ı üzen açıklama
Toplam 20
Yorum
Kötü Zamanınızdı Kötü zamandan kastın ne Burak yoktu yere atamadı penaltı calmadı Azizin ayaklarına ağrılar düştü hekem odası basamadı aynen
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Abou'dan Beşiktaş'ı üzen açıklama
Toplam 20
Yorum
Düsseldorf'lu Güzide BASINIMIZ, yine konunun başlıgını içerigi ile karıştırmıs ! Sansasyon ararken, anlaşılmaz bir nedenle (!) olayı yine saptırmış !
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ManU'dan Rooney geçti
Toplam 1
Yorum
sami avupada oyuncunun yasina ve performansina bakarlar, yaslandi mi veya performansi dustu mu kim olursa olsun kapi disari ederler, dogru karar
Hidayet Türkoğlu'na, KKTC'den ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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