 Hatay BB'de transfer – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hatay BB'de transfer

    Hatay BB'de transfer

    Kadınlar Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Seda Deniz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulübün şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki oyun kurucunun genç bir yetenek olduğunu söyledi.Son olarak Galatasaray'da oynayan 1.75 boyundaki oyuncunun Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydiğini hatırlatan Bayraktar, "Oyuncunun savunması ve enerjisiyle takımımıza katkı vereceğine inanıyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hatay BB'de transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.