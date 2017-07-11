Hatay BB'de transfer
Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Seda Deniz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki oyun kurucunun genç bir yetenek olduğunu söyledi.Son olarak Galatasaray'da oynayan 1.75 boyundaki oyuncunun Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydiğini hatırlatan Bayraktar, "Oyuncunun savunması ve enerjisiyle takımımıza katkı vereceğine inanıyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:29
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Emre Mor tercihini yaptı: Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
Kartal can Bu çocuk hakikaten yetenekli oldugu kadar akilsiz ! FB son senelerde hangi gen parlamis? BJK'da ? Senol Günes'in elnde ? S liginden korktu:)
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 52
Yorum
Hamza Bu adam Sabri'nin yarısı olamaz ama onun 2 katı paraya oynar
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Tolgay güldürdü
Toplam 3
Yorum
TCelcius Bu sene senin yılın olacak Allahın izniyle tolgay Ozy ikilisi yakacak ligi az bekleyin hele bir kanat ve kaliteli bir santrafor da alırsak
Hatay BB'de transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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