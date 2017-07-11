Hatay BB'de transfer

Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki oyun kurucunun genç bir yetenek olduğunu söyledi.Son olarak Galatasaray'da oynayan 1.75 boyundaki oyuncunun Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydiğini hatırlatan Bayraktar, "Oyuncunun savunması ve enerjisiyle takımımıza katkı vereceğine inanıyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.