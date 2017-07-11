Birkan Batuk, yeniden Anadolu Efes'te
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, eski oyuncusu Birkan Batuk'u yeniden kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen sezon Darüşşafaka forması giyen 27 yaşındaki basketbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 17:41
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Abou'dan Beşiktaş'ı üzen açıklama
Toplam 17
Yorum
TCelcius Algı bunlar oyuna gelmeyin sazan olmayın.Avrupa basınında böyle bir haber yok kendileri yazıp kendileri OYNUYOR BEŞİKTAŞI karıştırma çabası
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Emre Mor tercihini yaptı: Fenerbahçe
Toplam 32
Yorum
semih evet yerli messi geliyor 1 yılda dortmunda kendini gösteren emre moor gekliyor
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Emre'ye karşılık Alper
Toplam 45
Yorum
TCelcius Bu fenerliler tam poliyana kendilerini akıllı sanıyorlar başakşehiri zır deli la adam vermiyor siz istiyorsunuz kamiller önce bir okuyun
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