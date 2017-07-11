 Birkan Batuk, yeniden Anadolu Efes'te – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    , yeniden 'te

    Birkan Batuk, yeniden Anadolu Efes'te

    Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , eski oyuncusu 'u yeniden kadrosuna kattı.

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen sezon Darüşşafaka forması giyen 27 yaşındaki basketbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:41
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