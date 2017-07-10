 Krunoslav Simon Anadolu Efes'te – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Krunoslav Simon Anadolu Efes'te
    Geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Anadolu Efes, 2017-18 öncesi işi sıkı tutuyor. Daha önce Ledo ile Motum'u kadrosuna katan lacivert-beyazlılar, dün de Krunoslav Simon ile anlaştı. , 32 yaşındaki 1.97'lik basketbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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