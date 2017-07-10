Galatasaray Dwight Hardy'yi transfer etti
Galatasaray Odeabank, Trabzonspor Medical Park'tan Dwight Hardy ile anlaşma sağladı.
Tahincioğlu Basketbol Ligi takımı Galatasaray Odeabank transferde hareketlenmeye başladı.Ergin Ataman ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Erman Kunter'e emanet eden Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor Medical Park'tan Dwight Hardy'yi kadrosuna kattı.
Geçen sezon Bordo-Mavili formayla ligde 30 karşılaşmaya çıkan ABD'li guard, 14.7 sayı, 2.7 asist ve 2.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
Hendrix yolda
Henüz resmi bir transfer açıklamayan Galatasaray'ın, Makedonya vatandaşlığı da bulunan ABD'li uzun Richard Hendrix ile de anlaştığı gelen haberler arasında.
Bo McCalebb'de sona doğru
Ayrıca Sportando'nun haberine göre Kunter önderliğindeki Cim Bom, son olarak Gran Canaria forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyun kurucusu Bo McCalebb'in transferinde de sona yaklaştı.
Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosunda geçen yıldan sadece Göksenin Köksal, Ege Arar ve Emir Preldzic olmak üzere 3 oyuncu bulunuyor.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:56
-
4 futbolcuya seyirden men cezası!
Toplam 3
Yorum
gülünç futbol seyrinden men cezası hiç güleceğim yoktu, soyunma odasındaki herkese çikolata alma cezası verseydiniz bari
-
Muhammet Demir ile yollar ayrıldı
Toplam 11
Yorum
Bordo mavi Sayın usta lucescuyu getirecem dediğinde işi biliyor diye düşünmüştüm lucescuyu getiremedi herşey muhammet demir transferi gibi oldu
-
''Gomez iyi ki bizden gitti''
Toplam 9
Yorum
Gsli Bu adam iyi avrupaya gitmeli. Türkiyede türk oyunculara değer vermiyoruz. Gerçekten avrupaya gitse başarılı olur
Galatasaray Dwight Hardy'yi transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.