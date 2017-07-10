 Galatasaray Dwight Hardy'yi transfer etti – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Galatasaray 'yi transfer etti

    Galatasaray Dwight Hardy'yi transfer etti

    Galatasaray Odeabank, Trabzonspor Medical Park'tan ile anlaşma sağladı.

    Tahincioğlu Basketbol Ligi takımı Galatasaray Odeabank transferde hareketlenmeye başladı.Ergin Ataman ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Erman Kunter'e emanet eden Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor Medical Park'tan 'yi kadrosuna kattı.

    Geçen sezon Bordo-Mavili formayla ligde 30 karşılaşmaya çıkan ABD'li guard, 14.7 sayı, 2.7 asist ve 2.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

    Hendrix yolda

    Henüz resmi bir transfer açıklamayan Galatasaray'ın, Makedonya vatandaşlığı da bulunan ABD'li uzun Richard Hendrix ile de anlaştığı gelen haberler arasında.

    Bo McCalebb'de sona doğru

    Ayrıca Sportando'nun haberine göre Kunter önderliğindeki Cim Bom, son olarak Gran Canaria forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyun kurucusu Bo McCalebb'in transferinde de sona yaklaştı.

    Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosunda geçen yıldan sadece Göksenin Köksal, Ege Arar ve Emir Preldzic olmak üzere 3 oyuncu bulunuyor.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:56
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