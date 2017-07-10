Bertans, Armani Milan'da
Geçen yıl Darüşşafaka kadrosunda yer alan Letonyalı basketbolcu Dairis Bertans, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile anlaştı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki skorer oyuncuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi. Kulüp, sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir paylaşımda bulunmadı.
Bertans, bir sezon forma giydiği Darüşşafaka ile THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 32 maçta 6,4 sayı, 1,3 asist ve 0,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:46
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Sneijder sağlık kontrolünden geçti
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR ZAMANINDA CEZA KESSİNCE TAHSILATINI YAPSAYDINIZ ŞİMDİ BÖYLE OLMAZDI,ADAMIN MANEJERI G.SARAYI TEHDIR EDİYOR.SONRA ÇOK ÜZÜLÜRSÜNÜZ.SEN KİMSİN
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Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 28
Yorum
taraftar BELHANDAYA TEPKI VERENLER G.SARAY MAÇLARINA GELMESİNLER,ONLAR BJK-FB -TS MAÇLARINA GİTSİNLER,ONLARI TELOKOMDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ
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''Volkan 40'ına kadar oynasın''
Toplam 8
Yorum
Düsseldorf'lu Afrika'lı ama SPOR ve kültürel konularda Volkan'dan daha ilerde. Yıllardir kendisini zorla bitirmek için çalışan Volkan'a yardımcı olacak !
Bertans, Armani Milan'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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