Bertans, Armani Milan'da

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki skorer oyuncuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi. Kulüp, sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir paylaşımda bulunmadı.

Bertans, bir sezon forma giydiği Darüşşafaka ile THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 32 maçta 6,4 sayı, 1,3 asist ve 0,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.