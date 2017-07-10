 Bertans, Armani Milan'da – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Bertans, Armani Milan'da

    Bertans, Armani Milan'da

    Geçen yıl Darüşşafaka kadrosunda yer alan Letonyalı basketbolcu Dairis Bertans, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile anlaştı.

    İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki skorer oyuncuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi. Kulüp, sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir paylaşımda bulunmadı.

    Bertans, bir sezon forma giydiği Darüşşafaka ile THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 32 maçta 6,4 sayı, 1,3 asist ve 0,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.


    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:46
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