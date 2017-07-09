 Melli: Çok mutluyum – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Melli: Çok mutluyum

    Melli: Çok mutluyum
    Kanarya'nın erkek basketbol takımına yaptığı yeni transfer taraftara seslendi. Yıldız oyuncu "Fenerbahçe ailesine katıldığım için çok mutluyum. Yeni sezon öncesi heyecanlıyım. Başarılı bir sezon geçirmeyi umut ediyorum. Yakında görüşürüz" dedi.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:34
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