Anadolu Efes üçüncü transferi yaptı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes, yeni sezon öncesi üçüncü transferini gerçekleştirdi.
Basketbol hayatına 2002'de ülkesinin Zagreb takımında başlayan Simon, bu ekipte 10 sezon aralıksız forma giydi. 2012-2013 sezonunda ilk yurt dışı deneyimi için İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya transfer olan Hırvat basketbolcu, 2013-2014'te Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına geçti. Simon, son 2 sezonda ise İtalya'nın EA7 Emporio Armani ekibinde forma giydi.
Krunoslav Simon, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon 21 maçta 27,38 dakika ortalama süre alıp 11 sayı, 3,6 ribaunt ve 3,9 asistle oynadı.
Anadolu Efes, daha önce de Ricky Ledo ile Brock Motum transferlerini gerçekleştirmişti.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:52
-
Kod adı: Ben Arfa
Toplam 16
Yorum
hagi10 acil olarak vanqiuer,tavares ve tete lazım bu takıma
-
Aziz Yıldırım’ı çok kızdırdılar
Toplam 4
Yorum
alex kovun gitsin yonanlar hahahah iyi olmus
-
Yusuf Erdoğan Beşiktaş’ta
Toplam 36
Yorum
egge ekici karsılıgı o fiyata verdiler,olmadı,olcay bana göre bjk topcusu değil babel gelınce bunu herkes gördü.y.erdoğan iş yapar,gelirse izleyn
Anadolu Efes üçüncü transferi yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.