Gökhan Karabıyık Karesispor’da
Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin (TB1L) yeni takımı Karesispor geçen sezonun iddialı takımı Petkim Spor’da geçiren pivot Gökhan Karabıyık'ı kadrosuna kattı.
1988 doğumlu ve 2.05 m boyundaki oyun kurucu geçen sezon 15.19 dakika, 55.7 iki sayı, 2.0 ribaund, 0.7. asist ortalamaları tutturdu.
2006 yılında Tofaş'da başlayan Gökhan Karabıyık'ı sırası ile Türk Telekom, Maliye Piyango, Antalya BŞB, Hacettepe üniversitesi, İstanbul BBSK, Maliye Piyango, Sinpaş Denizli Basket ve Petkim Spor'da forma giydi.
Karesispor Basketbol takımı daha önce de Eskişehir Basket'ten Kerem Gülmez, Bursaspor'dan Şahin Ekmen, İstanbul Beylikdüzü takımından Alican Güney ve Samsun Büyükşehir Belediye Anakent'ten Hazer Avcı ile sözleşme imzalamıştı.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:52
-
''Böyle taraftar görmedim''
Toplam 4
Yorum
Kartalizma Daha Vodafone Park'a gelmediğin için görmemişsindir.
-
"Pepe, Beşiktaş'a renk katacak"
Toplam 9
Yorum
HCK / BJK EMEKLERİ, KATKILARI UNUTULMAYACAK OLAN SEVGİLİ, VEFALI GÜZEL İNSAN ÇOK TEŞEKKÜRLER. BEŞİKTAŞ'LI YUSUF'U UNUTMAYACAĞIZ. BAŞARILAR....
-
Remy operasyonu
Toplam 2
Yorum
kartal beşiktaş ın almaya çalıştığı isimleri almaya çalışıyorlar e nede olsa beşiktaşın scout ekibi var şaşkınlar :)))
Gökhan Karabıyık Karesispor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.