 Türk Telekom'dan 3 imza – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Türk Telekom'dan 3 imza

    Türk Telekom'dan 3 imza

    (TBL) ekiplerinden Türk Telekom'da transfer devam ediyor.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yıldız oyuncular Kaya Peker ve TJ Campbell'ı kadrosuna dahil eden Türk Telekom, üç transfere daha imza attı. Başkent temsilcisi, Nusret Yıldırım, Polat Kaya ve Recep Doğrusöz'ü kadrosuna kattı.

    Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, "Yönetim, taraftar ve takım bütünleşmesini yakaladık ve hedeflerimiz doğrultusunda en doğru adımları atmaya özen gösteriyoruz. Polat Kaya, Recep Doğrusöz ve Nusret Yıldırım, geçen yıl forma giydikleri takımlarında önemli istatistikleri tutturan oyuncular. Transferini gerçekleştirdiğimiz bu üç isimle, Tahincioğlu Süper Ligi yolunda daha hızlı yürüyerek, yeniden ait olduğumuz lige döneceğiz." ifadelerini kullandı.

    Oyuncular 1986 doğumlu ve 1.97 metre boyundaki Polat Kaya, kısa forvet pozisyonunda oynuyor. Darüşşafaka, Banvit, Trabzonspor, TED Ankara Kolejliler, Aliağa Petkimspor ve Acıbadem takımlarında forma giyen oyuncu, geçen sezonu TBL'de Petkimspor formasıyla, 12,0 sayı, 5,0 ribaunt ve 2,4 asist ortalamaları ile tamamladı.

    1986 doğumlu Recep Doğrusöz ise 1.92 metre boyunda ve şutör guard pozisyonunda oynuyor. Kariyerinde daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece, Acıbadem ve Petkimspor takımlarında forma giyen Recep, geçen sezon TBL'de Petkimspor formasıyla 10,0 sayı, 2,1 ribaunt ve 2,0 asist ortalamaları ile oynadı.

    1989 doğumlu olan, 2.02 metre boyunda ve uzun forvet pozisyonunda oynayan Nusret Yıldırım'ın kariyerinde Eurochallenge Kupası ikinciliği bulunuyor. Daha önce Banvit, Trabzonspor, Erdemirspor, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Acıbadem formalarını giyen sporcu, geçen sezon TBL'de, Acıbadem formasıyla 7,7 sayı ve 4,8 ribauntluk performans sergiledi.


    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:57
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