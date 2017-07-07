 Potada Avrupa müjdesi – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Potada Avrupa müjdesi

    Potada Avrupa müjdesi
    FIBA'nın 2017-18 sezonunda 'na katılacak takım sayısını düşürmesi, bu turnuvaya katılma hakkı kazanan Trabzonspor Medical Park ve Demir İnşaat'ı mağdur etmişti. İki ekip, itiraz sonrası 'na yeniden kabul edildi. Eleme turu bilgileri daha sonra açıklanacak.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:16
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