 Pınar Karşıyaka'da Soner ayrıldı – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Pınar Karşıyaka'da Soner ayrıldı

    Pınar Karşıyaka'da Soner ayrıldı

    Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunda büyük değişime gitmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'da kaptan Soner Şentürk, bir süredir temasta olduğu Bahçeşehir Koleji'yle anlaştı.

    31 yaşındaki oyun kurucu, yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde Bahçeşehir forması giyecek. Takımın en eski basketbolcusu olan Soner, 5 yıldır aralıksız olarak oynadığı Pınar Karşıyaka'da şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı, Eurochallenge Cup'ta final oynayan kadroda da yer aldı.
    Yeşil kırmızılılarda sözleşmesi sürmesine rağmen kontratındaki çıkış opsiyonunu kullanıp Euroleague'de oynayan bir takımla anlaşmak isteyen Ponitka'nın İspanyol temsilcisi Baskonia'yla görüşmeleri de sürüyor.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pınar Karşıyaka'da Soner ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.