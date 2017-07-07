Pınar Karşıyaka'da Soner ayrıldı

31 yaşındaki oyun kurucu, yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde Bahçeşehir forması giyecek. Takımın en eski basketbolcusu olan Soner, 5 yıldır aralıksız olarak oynadığı Pınar Karşıyaka'da şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı, Eurochallenge Cup'ta final oynayan kadroda da yer aldı.

Yeşil kırmızılılarda sözleşmesi sürmesine rağmen kontratındaki çıkış opsiyonunu kullanıp Euroleague'de oynayan bir takımla anlaşmak isteyen Ponitka'nın İspanyol temsilcisi Baskonia'yla görüşmeleri de sürüyor.