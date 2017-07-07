Pınar Karşıyaka'da Soner ayrıldı
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunda büyük değişime gitmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'da kaptan Soner Şentürk, bir süredir temasta olduğu Bahçeşehir Koleji'yle anlaştı.
31 yaşındaki oyun kurucu, yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde Bahçeşehir forması giyecek. Takımın en eski basketbolcusu olan Soner, 5 yıldır aralıksız olarak oynadığı Pınar Karşıyaka'da şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı, Eurochallenge Cup'ta final oynayan kadroda da yer aldı.
Yeşil kırmızılılarda sözleşmesi sürmesine rağmen kontratındaki çıkış opsiyonunu kullanıp Euroleague'de oynayan bir takımla anlaşmak isteyen Ponitka'nın İspanyol temsilcisi Baskonia'yla görüşmeleri de sürüyor.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:12
-
Semih Kaya Sparta Prag’a
Toplam 13
Yorum
Fatih Bir yıllık kiralanması Semih' e olumlu yönde katkı yapacaktır. Çek futbol disiplini Semih için biçilmiş kaftandır. Ujfalusi gibi dönebilir..
-
Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 7
Yorum
seyirci Bir dönem peşinden sürekli koşulan muhammet demir vardı.alındı,sonra gönderilecek yer arandı.Serdar taşçı da aynı duruma düşer.
-
Futbolun Obra'sı
Toplam 36
Yorum
Miyane Ben de Aykutçuyum da Obra'nın futbolda muadili, Aykut'u geçiniz zaten kimse olamaz, her gittiği yerde aynı başarıyı yakalayan hoca...
Pınar Karşıyaka'da Soner ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.