 Nicolo Melli geliyor, Vesely ise kalıyor – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    geliyor, Vesely ise kalıyor

    Nicolo Melli geliyor, Vesely ise kalıyor

    Potadaki transferler hakkında açıklamalarda bulunan değinen Mahmut Uslu, Sinan Güler'in Fenerbahçeli olduğunu söyledi.

    Uslu; "NBA'den Datome'ye 450 bin euro fazla verdiler, o bizi tercih etti. Bogdanovic gitti, 36 milyon üç yıllık. Melli'yi alıyoruz. NBA'den 2.5 milyon euro verdiler, bizi tercih edecek. Vesely ve Udoh da kalacak. Sinan Güler'i G.Saray'lı görmüyorum, o Fenerbahçeli." dedi.

    KALİNİC'LE 3 YIL
    Bu arada yönetici Ozan Balaban, Nikola Kalinic'in 3 yıl daha Fenerbahçe forması giyeceğinin müjdesini verirken, "Udoh'un durumu ise 15 Temmuz'da belli olacak. Wanamekar'ın da peşindeyiz" açıklamasını yaptı. F.Bahçe Doğuş Menajeri Gherardini, Euroleague'de yılın yöneticisi seçildi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:41
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