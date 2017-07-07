Nicolo Melli geliyor, Vesely ise kalıyor

Potadaki transferler hakkında açıklamalarda bulunan değinen Mahmut Uslu, Sinan Güler'in Fenerbahçeli olduğunu söyledi.

Uslu; "NBA'den Datome'ye 450 bin euro fazla verdiler, o bizi tercih etti. Bogdanovic gitti, 36 milyon üç yıllık. Melli'yi alıyoruz. NBA'den 2.5 milyon euro verdiler, bizi tercih edecek. Vesely ve Udoh da kalacak. Sinan Güler'i G.Saray'lı görmüyorum, o Fenerbahçeli." dedi.



KALİNİC'LE 3 YIL

Bu arada yönetici Ozan Balaban, Nikola Kalinic'in 3 yıl daha Fenerbahçe forması giyeceğinin müjdesini verirken, "Udoh'un durumu ise 15 Temmuz'da belli olacak. Wanamekar'ın da peşindeyiz" açıklamasını yaptı. F.Bahçe Doğuş Menajeri Gherardini, Euroleague'de yılın yöneticisi seçildi.