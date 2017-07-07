 İzmir Gelişim'e sürpriz talip – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    İzmir Gelişim'e sürpriz talip

    İzmir Gelişim'e sürpriz talip

    Türkiye  Ligi'nde 12 sezon aralıksız mücadele ettikten sonra yarışmacı haklarını devretme kararı alarak kulüp arayışına girişen Gelişim Koleji'ne sürpriz bir talip çıktı.

    Türkiye Federasyonu (TBF), Gelişim Koleji'nin haklarını devralmaya talip oldu. Anlaşma sağlanırsa TBF'nin oluşturacağı genç oyuncularından kurulu proje takımı, Gelişim'in yarışmacı hakları ile ligde yer alacak. Kendi takımlarında süre alamayan genç oyunculardan kurulması planlanan takım, gençlerin gelişimine yönelik projenin bir parçası olacak.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:22
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