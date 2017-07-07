İzmir Gelişim'e sürpriz talip
Türkiye Basketbol Ligi'nde 12 sezon aralıksız mücadele ettikten sonra yarışmacı haklarını devretme kararı alarak kulüp arayışına girişen Gelişim Koleji'ne sürpriz bir talip çıktı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Gelişim Koleji'nin haklarını devralmaya talip oldu. Anlaşma sağlanırsa TBF'nin oluşturacağı genç oyuncularından kurulu proje takımı, Gelişim'in yarışmacı hakları ile ligde yer alacak. Kendi takımlarında süre alamayan genç oyunculardan kurulması planlanan takım, gençlerin gelişimine yönelik projenin bir parçası olacak.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:22
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Futbolun Obra'sı
Toplam 21
Yorum
SON SEZON Balta sapsız azizim.biz sap olamaz diyoruz sen OBRA.rakipler alıp başını gidecek,biz aykutla kalacağız ORDA
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Fener'e golcünün Kralı
Toplam 21
Yorum
demode resim siyah beyaz 2011-2012 gol kralı imiş ne gerek var ki, FB 94-95 gol kralını aldı zaten, bazen forvet, bazen teknik direktör olur biter :)
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Futbolun Obra'sı
Toplam 21
Yorum
OBRAMI YUH ne yapsanız BOŞ, aykutu bu taraftarın geneline sevdirme gayretiniz, hikaye hepsi.Hele obrayla karşılaştırmak tüy dikmek oldu.
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