İzmir Petkimspor Kelley'i aldı

Antrenör Mete Babaoğlu'nun Balıkesir temsilcisinden oyuncusu olan 32 yaşında, 1.83 boyundaki oyuncu, geçen sezon Süper Lig'de 13.2 sayı, 1.5 ribaund, 3.4 asist ortalamaları yakaladı. Kelley, Best Balıkesir'de 2015-16 sezonunda Babaoğlu'yla birlikte TBL'de şampiyonluk sevinci de yaşadı. Yıldız basketbolcu, Babaoğlu'nun Petkim'e Ahmet Erdoğan ve Ümit Sonkol'la birlikte eski takımından aldırdığı üçüncü isim oldu.