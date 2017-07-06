İzmir Petkimspor Kelley'i aldı
Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Petkimspor, eski ismi Best Balıkesir olan Balıkesir Basketbol'dan guard Tre Kelley'le anlaşmaya vardı.
Antrenör Mete Babaoğlu'nun Balıkesir temsilcisinden oyuncusu olan 32 yaşında, 1.83 boyundaki oyuncu, geçen sezon Süper Lig'de 13.2 sayı, 1.5 ribaund, 3.4 asist ortalamaları yakaladı. Kelley, Best Balıkesir'de 2015-16 sezonunda Babaoğlu'yla birlikte TBL'de şampiyonluk sevinci de yaşadı. Yıldız basketbolcu, Babaoğlu'nun Petkim'e Ahmet Erdoğan ve Ümit Sonkol'la birlikte eski takımından aldırdığı üçüncü isim oldu.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:42
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