 Datome ile 3 yıl daha – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Datome ile 3 yıl daha

    Datome ile 3 yıl daha
    , İtalyan oyuncusu Luigi Datome ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılacağını açıkladı. Resmi siteden yapılan duyuruda yeni kontrat konusunda Datome ile yapılan görüşme sonunda prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. 29 yaşındaki forvetin, 2019- 20 sezonu sonuna dek sarı-lacivertli formayı giyeceği ifade edildi.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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