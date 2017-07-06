Banvit, Kulig'in sözleşmesini bir yıl uzattı

Banvit Kulübünden yapılan açıklamada, Kulig'in sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

Kulig'in sergilediği 8.3 sayı, 6.3 ribaunt ve 1.6 blok ortalamalarıyla Banvit'in tarihinde ilk kez kazandığı Türkiye Kupası'nda büyük pay sahibi olduğu belirtilen açıklamada, "Polonya Basketbol Milli Takımı'nın da oyuncusu olan Kulig, bu sezon da turuncu-yeşil formanın başarısı için mücadele edecek." denildi.