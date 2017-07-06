Banvit, Kulig'in sözleşmesini bir yıl uzattı
Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, geçen sezon da kadrosunda bulunan Polonyalı oyuncu Damian Kulig'in sözleşmesini bir yıl uzattı.
Banvit Kulübünden yapılan açıklamada, Kulig'in sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.
Kulig'in sergilediği 8.3 sayı, 6.3 ribaunt ve 1.6 blok ortalamalarıyla Banvit'in tarihinde ilk kez kazandığı Türkiye Kupası'nda büyük pay sahibi olduğu belirtilen açıklamada, "Polonya Basketbol Milli Takımı'nın da oyuncusu olan Kulig, bu sezon da turuncu-yeşil formanın başarısı için mücadele edecek." denildi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:17
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Brezilya'dan Talisca iddiası!
Toplam 28
Yorum
umut ege gs den snejderi allaım şenol hocayla çok iş yapar
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Brezilya'dan Talisca iddiası!
Toplam 28
Yorum
eraycan taliscayı talisca yapan bjk oldu şans bulsa bjkye kiraya yollarlar mıydı değerini bjk verdi fazla naz usandırır bjk 10 numara bulsun hemen
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Brezilya'dan Talisca iddiası!
Toplam 28
Yorum
KöfteHoRr Çok çok yetenekli bir futbolcu, ama geçen sene Benfica başkanının söylediği gibi ya menajerinin yönlendirmesi yada kendisi sürekli para düşünen bir futbolcu. Şu anda tek derdi Beşiktaş'tan koparabildiği kadar para koparmak yada daha iyi para verecek birini bulmak. Yoksa Talisca ve menajeri bilmiyor mu İngiltere'de milli takım kontenjanı olduğu, onun dışında ancak çok özel izinle çalışma izni alabileceğini.
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