 Banvit, Kulig'in sözleşmesini bir yıl uzattı – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Banvit, Kulig'in sözleşmesini bir yıl uzattı

    Banvit, Kulig'in sözleşmesini bir yıl uzattı

    Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, geçen sezon da kadrosunda bulunan Polonyalı oyuncu Damian Kulig'in sözleşmesini bir yıl uzattı.

    Banvit Kulübünden yapılan açıklamada, Kulig'in sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

    Kulig'in sergilediği 8.3 sayı, 6.3 ribaunt ve 1.6 blok ortalamalarıyla Banvit'in tarihinde ilk kez kazandığı Türkiye Kupası'nda büyük pay sahibi olduğu belirtilen açıklamada, "Polonya Basketbol Milli Takımı'nın da oyuncusu olan Kulig, bu sezon da turuncu-yeşil formanın başarısı için mücadele edecek." denildi.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:17
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