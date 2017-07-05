Tony Taylor, Banvit'te
Banvit, geçtiğimiz sezon VTB Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk'da forma giyen Amerika'lı oyuncu Tony Taylor ile anlaştı. Taylor geçen sezon VTB Ligi’nde 13.3 sayı ve 4.6 asist ortalamaları ile oynadı.
2012 - 2013 sezonu başında NBA D-League takımlarından Oklahoma City Blue takımına transfer olan Taylor, burada 55 maça çıkarken 7.4 sayı ve 3.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.
2013 - 2014 sezonunda Avrupa takımlarının dikkatini çeken Tony Taylor, sezon başında Polonya Ligi takımlarından Turow'a transfer olurken, burada 35 karşılaşmaya çıktı ve 8.1 sayı ile 3.5 asist ortalamasını yakaladı. 2014 - 2015 sezonunda Turow takımı ile ikinci sezonunu geçiren Taylor, çıktığı 43 lig maçında 11 sayı ve 3.2 asist ortalaması ile oynadı. Başarılı basketbolcu, 10 Euroleague maçında ise 10.5 sayı ve 3.8 asist ortalaması ile mücadele etti.
2015 - 2016 sezonu başında VTB Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk takımına transfer olan Amerikalı oyuncu, ilk sezonunda 30 lig maçına çıktı. Bu maçlarda 9.8 sayı ve 3.8 asist ortalamaları ile oynadı. Geçtiğimiz sezon ise Enisey Krasnoyarsk ile 14 FIBA Europe Cup maçına çıkan Taylor, 13.4 sayı ve 4.6 asist ortalaması ile mücadele etti. 1990 doğumlu oyuncu, yeni sezonda turuncu-yeşil formanın başarısı için mücadele edecek.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:33
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Havaalanında gerilim!
Toplam 10
Yorum
GS 100 tane hoca gelse Sinejder hepsine kafa tutacak bir adam. Sinejder gruplaşmalar oluşturuyor. Takım düzenini bozuyor. Uyanınn artık..
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Pepe, İspanya ve Portekiz basınında
Toplam 4
Yorum
dünya yıldızı BONSERVİSSİZ :) Evet dünya yıldızıydı ama Neden bonsrvissiz YA NDEN BU KADR FAZL ABRTIRIZ ANLMAM ABUBKARI KAÇIR ÇİNLLİLER 30 MİLYON EURO VERİR SIRADN OLUR
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Sneijder zirvesi
Toplam 37
Yorum
FAYDASI YOK. KORKUYA DEVAM SİNAAYDEER : DİYE YAZAN TAKIM TARAFTARI ESAS SEN VE SENİN TAKIMIN 3.5 ATIYOR, SNEIJDER ES KAZA KALIRSA DİYE. KORKUN BUNDAN. KORKUNUN ECELE
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