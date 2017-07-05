 Telekom’da iki takviye – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Telekom’da iki takviye

    Telekom’da iki takviye
    Türkiye Basketbol 1. Ligi takımı Türk Telekom, sezon öncesi kadrosunu güçlendiriyor. Başkent ekibi, TOFAŞ'ta oynayan Kaya Peker ve Fransa'da Dijon kulübünde forma giyen TJ Campbell'ı renklerine bağladı. Telekom ağustosun ilk haftasında çalışmalara başlayacak.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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