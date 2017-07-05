Pınar Karşıyaka'nın yıldızı 25 bin dolar
Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra ilk kez play off'un dışında kalan Pınar Karşıyaka'da, hayal kırıklığı ile biten sezonun en başarılı isimlerinden biri olarak dikkat çeken Mateusz Ponitka, 25 bin dolar yüzünden elden kaçma noktasına geldi.
Geçen sezon Polonya'nın Stelmet Zielona Gora takımından transfer edilen yıldız oyuncu, sözleşmesinde yer alan, "25 bin dolar karşılığında serbest kalır" maddesi yüzünden elini kolunu sallaya sallaya ayrılmaya hazırlanıyor. Euroleague'in güçlü takımlarından İspanyol ekibi Baskonia'dan teklif alan Polonyalı oyuncu, 25 bin dolara boşa çıkıp, istediği kulübe gidebilecek.
Bu arada yönetimin takımda tutmak istediği Muhammed Baygül Darüşşafaka'yla anlaştı. Karşıyaka'nın teklifini kabul etmeyip Galatasaray'la da görüşen Muhammed'in Darüşşafaka'yla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Muhammed, yeni takımından ilk sezon için 900 bin, ikinci sezon için ise 1.1 milyon TL ücret alacak. Ponitka'nın da resmi olarak ayrılması halinde elinde yalnızca altyapıdan gençler kalacak Karşıyaka, Fenerbahçe'den 1 yıllığına alınan 21 yaşındaki guard Berk Uğurlu'nun transferini resmi olarak duyurdu. Berk, Kaf-Kaf'tan 650 bin TL yıllık ücret kazanacak.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:18
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''Nihayet idman!''
Toplam 10
Yorum
MEHMET MAÇLARDA SÜREKLİ OYNASA BİLE GOLLÜK SON VURUŞLARDAKİ BAŞARISI BİLE P'Yİ ANCAK ZORLUYOR. DRİPLİNG, ADAM EKSİLTME VE İSABETLİ PASLARI ZAYIF
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 10
Yorum
mustafa orta sahaya mutlaka iki takviye şart biri direk oynayacak takımın yükünü çekebilecek dinamik 1adam birde orta 3 lüyü yedekleyecek adam lazım
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Abou! Çinliler çıldırdı
Toplam 6
Yorum
net kim alıyorsa gitsin artık bjk daha iyi forvet bulmalı bjk geçen yıl önemli maçlarda gol sorunu yaşadı
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