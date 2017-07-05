Pınar Karşıyaka'nın yıldızı 25 bin dolar

Geçen sezon Polonya'nın Stelmet Zielona Gora takımından transfer edilen yıldız oyuncu, sözleşmesinde yer alan, "25 bin dolar karşılığında serbest kalır" maddesi yüzünden elini kolunu sallaya sallaya ayrılmaya hazırlanıyor. Euroleague'in güçlü takımlarından İspanyol ekibi Baskonia'dan teklif alan Polonyalı oyuncu, 25 bin dolara boşa çıkıp, istediği kulübe gidebilecek.



Bu arada yönetimin takımda tutmak istediği Muhammed Baygül Darüşşafaka'yla anlaştı. Karşıyaka'nın teklifini kabul etmeyip Galatasaray'la da görüşen Muhammed'in Darüşşafaka'yla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Muhammed, yeni takımından ilk sezon için 900 bin, ikinci sezon için ise 1.1 milyon TL ücret alacak. Ponitka'nın da resmi olarak ayrılması halinde elinde yalnızca altyapıdan gençler kalacak Karşıyaka, Fenerbahçe'den 1 yıllığına alınan 21 yaşındaki guard Berk Uğurlu'nun transferini resmi olarak duyurdu. Berk, Kaf-Kaf'tan 650 bin TL yıllık ücret kazanacak.