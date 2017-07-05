F.Bahçe İtalyan yıldızın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Luigi Datome'nin sözleşmesi uzatıldı.
Fenerbahçe Doğuş, Luigi Datome'nin sözleşmesini 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzattı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:07
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Belhanda'dan Sneijder sözleri
Toplam 5
Yorum
Wesley Hadi len ordan.. Daha dün 1 bugün 2 hayırdır? Sneijder in forması sana large gelir aslanım.. Giy bruma nın formayı.. Yeter o sana..
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Kameni sağlık kontrolünden geçti
Toplam 3
Yorum
jay jay SAYDIKLARININ ARTASINDA SADECE JAY JAY VE ANELKA DİĞERLERİ FB DE YILDIZ OLDU FOS YANİ
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"Çok büyük bir takıma geldim"
Toplam 3
Yorum
nabil kaç yaşında la bu adam :D 33 falan mı :D oynadığı mevki ney stoper mi
F.Bahçe İtalyan yıldızın sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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