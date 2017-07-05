 F.Bahçe İtalyan yıldızın sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe İtalyan yıldızın sözleşmesini uzattı

    F.Bahçe İtalyan yıldızın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Luigi Datome'nin sözleşmesi uzatıldı.

    Fenerbahçe Doğuş, 'nin sözleşmesini 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzattı.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe İtalyan yıldızın sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.