Abdullah Gül Üniversitesi'nde transfer
Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Abdullah Gül Üniversitesi, 7 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sportif direktörü Ahmet Bozbey, yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonu öncesi kadrolarını 4 yabancı ve 3 yerli oyuncu transfer ederek güçlendirdiklerini söyledi.
Bu yıl da hem ligde hem de Avrupa'da yarışmacı bir takım oluşturmaya çalıştıklarını belirten Bozbey, yabancı oyuncu transferinde Avustralyalı pivot Marianna Tolo, ABD'li oyun kurucu Tiffany Mitchell, Sırp forvet Danielle Page ve Rumen forvet Gabriela Marginean ile anlaşmaya vardıklarını kaydetti.
Takıma yerli oyuncu takviyesi de yaptıklarını aktaran Bozbey, bu kapsamda tecrübeli oyuncu Nilay Kartaltepe ile genç oyuncular Melis Gülcan ve İlknur Yıldızhan'ı renklerine bağladıklarını aktardı.
Oyunculardan Dila Aşkın, Gizem Sezer, Janset Sayım ile Sinem Ataş'ı kadrolarında tutuklarını anlatan Bozbey, Lara Sanders, Chelsea Gray, Ann Wauters, Ayşegül Günay, Şaziye İvegin Üner, Jelena Dubljevic, Mirna Mazic, Tuğçe Canbaz ve Tanisha Wright ile yollarını ayırdıklarını belirtti.
Bu sezon geçen sezonlara oranla mütevazi bir kadro kurmayı planladıklarını vurgulayan Ahmet Bozbey, "Ligdeki ve Avrupa'daki hedeflerimizde bir küçülme olmadı. Yine ligde şampiyonluğa oynayacağız, yine Avrupa'da hedefimiz final. Şimdilik takıma 7 oyuncu takviye ettik ama katılacağımız turnuvalarda teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda takıma takviye yapabiliriz." ifadelerini kullandı.
Bozbey, yeni sezon önce Kayseri'de 13-17 Eylül'de Erciyes Cup Turnuvası düzenleyeceklerini ve burada yapılacak maçlar neticesinde takımlarının son durumunu tespit edeceklerini sözlerine ekledi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:32
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Beşiktaş Pepe'yi KAP'a bildirdi
Toplam 31
Yorum
Bedava Gomis klübe 2.5 kendine imza parası 2.5 senelik 3.35 m euro 2 senelik maliyet 11.7 simdi tartısın pahalı mı değilmi..
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"Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı"
Toplam 7
Yorum
Bjk Atiba ve Marcelo eski takım arkadaşı pepe ile q7 de öyle takım içi uyumda olacak.Eğer giden oyuncu olmazsa Bjk bu senede başarı sağlayabilir
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Bony kapışması!
Toplam 41
Yorum
kanarya907 acaba spam klasörüne mi düştü? :\
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