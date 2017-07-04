 Türk Telekom'da 2 yeni transfer – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    'da 2 yeni transfer

    Türk Telekom'da 2 yeni transfer

    Başkent temsilcisi, Kaya Peker ve TJ Campbell'ı kadrosuna kattı

    Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından , şampiyonluk parolasıyla hazırlandıkları yeni sezon öncesi kadrosunu transferlerle güçlendiriyor.

    Şükrü Kutlu başkanlığındaki yeni yönetiminin göreve başlamasıyla hedeflerini büyüten başkent temsilcisi, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.Türk Telekom, İspanya'nın köklü takımlarından Tau Ceramica'da forma giymiş, son olarak Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta oynayan Kaya Peker ile 4 sezon Fransa'da Nanterre ve Dijon kulüplerinde forma giyen TJ Campbell'ı renklerine bağladı.

    Genel menajerliğe Cenk Duraklar'ın getirildiği kulübün ilk yardımcı antrenörü ise Candost Volkan oldu. İdari menajer olarak Onur Dilmen ile çalışmaya devam edecek Türk Telekom, ağustos ayının ilk haftasında yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

    Türk Telekom Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, yeni transferlerin şampiyonluk yolunda takıma güç kazandıracağını belirterek, "Kaya Peker'in A Milli Takım'da ve şampiyonluğa taşıdığı takımlara yaptığı katkıları biliyoruz. Peker'in, Türk Telekom'un Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesinde de takıma önemli bir katkı vermesini bekliyoruz. TJ Campbell ise uluslararası tecrübesiyle takımımıza önemli bir deneyim katacak. Yeni oyuncularımız ve teknik kadromuzla hedefimiz Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi." ifadelerini kullandı.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:33
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