Sinan resmen Kanarya
Kanarya Fenerbahçe, G.Saray’ın sembolü olan yıldız basketbolcuyu 2+1 yıllığına renklerine kattı.
'EUROLEAGUE HEDEFİ İÇİN F.BAHÇE'
Sarı-lacivertlilerin sezon başına 900 bin euro ödeyeceği Sinan, F.Bahçe'yi tercih etme nedenini, "Euroleague hedefleri" olarak gösterdi. Sinan, "Huzurlu bir şekilde ayrıldığım Galatasaray camiasına içten teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Fenerbahçe Doğuş'ta oynamanın en doğru karar olduğunu düşünüyorum" dedi
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:37
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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