 Sinan resmen Kanarya – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Sinan resmen Kanarya

    Sinan resmen Kanarya

    Kanarya Fenerbahçe, G.Saray’ın sembolü olan yıldız basketbolcuyu 2+1 yıllığına renklerine kattı.

    , G.Saray Odeabank'la sözleşmesi sona eren Sinan Güler'in transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Cimbom'la sembolleşen 33 yaşındaki yıldız basketbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu. Sinan, 4 sezon formasını giydiği sarı-kırmızılı takımın kaptanlığını yapıyordu. A Milli Takım'ın kaptanlığını da üstlenen yıldız oyuncu, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 10.5 sayı, 5.6 asist ve 2.8 ribaunt, ligde ise 11.8, 4.7 ve 4.0 ribaunt asist ortalamalarıyla mücadele etti.

    'EUROLEAGUE HEDEFİ İÇİN F.BAHÇE'
    Sarı-lacivertlilerin sezon başına 900 bin euro ödeyeceği Sinan, F.Bahçe'yi tercih etme nedenini, "Euroleague hedefleri" olarak gösterdi. Sinan, "Huzurlu bir şekilde ayrıldığım Galatasaray camiasına içten teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Fenerbahçe Doğuş'ta oynamanın en doğru karar olduğunu düşünüyorum" dedi
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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