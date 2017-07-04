 Potada çifte imza attırıldı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Potada çifte imza attırıldı

    Potada çifte imza attırıldı
    , erkek basketbol takımı oyuncularından Erkan Veyseloğlu ve Earl Clark'ın sözleşmelerini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Performansı ile herkesin takdirini kazanan ile 2 yıllık yeni sözleşme; Sompo Japan Takımımızın başarılı performansında büyük katkısı olan ABD'li basketbolcumuz 'la da 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:21
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