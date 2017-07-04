 Pınar Karşıyaka Metin'i bitiriyor – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Pınar Karşıyaka Metin'i bitiriyor

    Pınar Karşıyaka Metin'i bitiriyor

    Süper Ligi'nde ilk dış transfer hamlesini Fenerbahçe'den guard Berk Uğurlu'yu kiralayarak gerçekleştiren Pınar Karşıyaka, listesindeki isimlerden Yeşilgiresun Belediyespor'dan uzun forvet Metin Türen'le de el sıkıştı.

    Transferde öncelikle genç yerli oyuncuları renklerine bağlamayı hedefleyen Pınar Karşıyaka'nın A Milli Takım'da da kendisine yer bulan 23 yaşında ve 2.06 boyundaki oyuncuyla yarın sözleşme imzalamasının beklendiği bildirildi.
    Metin, geçen sezon Darüşşafaka'dan transfer olduğu Giresun'da 3.6 sayı, 3.6 ribaund ortalaması yakaladı. İç transferde Karşıyaka'nın teklifini kabul etmeyip Galatasaray'la görüşen Muhammed Baygül'ün Darüşşafaka'yla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:30
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