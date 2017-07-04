Pınar Karşıyaka Metin'i bitiriyor
Basketbol Süper Ligi'nde ilk dış transfer hamlesini Fenerbahçe'den guard Berk Uğurlu'yu kiralayarak gerçekleştiren Pınar Karşıyaka, listesindeki isimlerden Yeşilgiresun Belediyespor'dan uzun forvet Metin Türen'le de el sıkıştı.
Transferde öncelikle genç yerli oyuncuları renklerine bağlamayı hedefleyen Pınar Karşıyaka'nın A Milli Takım'da da kendisine yer bulan 23 yaşında ve 2.06 boyundaki oyuncuyla yarın sözleşme imzalamasının beklendiği bildirildi.
Metin, geçen sezon Darüşşafaka'dan transfer olduğu Giresun'da 3.6 sayı, 3.6 ribaund ortalaması yakaladı. İç transferde Karşıyaka'nın teklifini kabul etmeyip Galatasaray'la görüşen Muhammed Baygül'ün Darüşşafaka'yla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:30
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Osmanlı'da Bülent Uygun dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
osmanlı devre arasını göremez kalırsada osmanlı kümeye düşer bu adamların nesine güvenipte hoca ediyorlarsa ...?
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Çaykur Rizespor sezonu açtı
Toplam 1
Yorum
YUZUN Herkes PTT 1.Ligden çıkmayı çantada keklik görüyor. Bu iş o kadar kolay değil. Umarım sonunda Rizespor kazanır.
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Kameni Fenerbahçe’de
Toplam 26
Yorum
FB DEDİKLERİNİZDEN HİÇ BİR ŞEY ANLAŞILMIYOR TÜRKÇE'Yİ LÜTFEN DOĞRU KULLANIN
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