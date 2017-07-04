Pınar Karşıyaka Metin'i bitiriyor

Transferde öncelikle genç yerli oyuncuları renklerine bağlamayı hedefleyen Pınar Karşıyaka'nın A Milli Takım'da da kendisine yer bulan 23 yaşında ve 2.06 boyundaki oyuncuyla yarın sözleşme imzalamasının beklendiği bildirildi.

Metin, geçen sezon Darüşşafaka'dan transfer olduğu Giresun'da 3.6 sayı, 3.6 ribaund ortalaması yakaladı. İç transferde Karşıyaka'nın teklifini kabul etmeyip Galatasaray'la görüşen Muhammed Baygül'ün Darüşşafaka'yla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.