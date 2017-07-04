Pınar Karşıyaka Berk'i kiraladı
Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka, ilk transfer hamlesi olarak Fenerbahçe Doğuş'tan Berk Uğurlu'yu kiraladı.
Sarı lacivertli kulübün altyapısında yetişen 21 yaşında, 1.92 boyundaki guard, geçen sezon ligde 2.5 sayı, 0.8 ribaund, 1.8 asist ortalamalarıyla oynadı, Euroleague'de ise 6 maçta şans buldu. Berk, Fenerbahçe'de geçen sezon lig ve Euroleague'de çifte şampiyonluk yaşadı.Bu arada Pınar Karşıyaka'da 5 sezon aralıksız forma giydikten sonra kulüp bulması istenen Soner Şentürk'ün Türkiye Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Bahçeşehir Koleji'yle temasta olduğu öğrenildi. Pınar Karşıyaka'nın transfer listesindeki Yeşilgiresun Belediyespor'dan Emircan Koşut ise Darüşşafaka'yla anlaştı.
EGEMEN MİNİKLERLE
Pınar Karşıyaka'yla geçtiğimiz günlerde 2 yıllığına sözleşme yenileyen 21 yaşındaki pivot Egemen Güven, Marmaris tatilinde Antrenör Selçuk Bilgiç'in yaz kampına katıldı. Egemen, kampta olan Pınar Karşıyakalı minik basketbolcularla söyleşi yaptı. Küçük sporcular, genç basketbolcuyla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:55
-
Kameni Fenerbahçe’de
Toplam 16
Yorum
BEŞİKTAŞ 33 yaşında kaleci alınıyor takıma fenerli kardeşlerim takmış kafayı bizim pepeye ihtiyar diyor sizin takım bizdende yaşlı haberiniz yok :)
-
10’u bekliyor
Toplam 8
Yorum
ahmet Kışlalı Snejder diyenler GS nin halen yerlerde sürünmesinden memnun olanlar.4 tane hoca yollayan.Bruma D.Jong hocaya karşı hakaret ettiren kim.
-
''İmkansız değil''
Toplam 1
Yorum
ERDO61 ALABİLENE HELAL OLSUN.. :)
Pınar Karşıyaka Berk'i kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.