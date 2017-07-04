Pınar Karşıyaka Berk'i kiraladı

Sarı lacivertli kulübün altyapısında yetişen 21 yaşında, 1.92 boyundaki guard, geçen sezon ligde 2.5 sayı, 0.8 ribaund, 1.8 asist ortalamalarıyla oynadı, Euroleague'de ise 6 maçta şans buldu. Berk, Fenerbahçe'de geçen sezon lig ve Euroleague'de çifte şampiyonluk yaşadı.Bu arada Pınar Karşıyaka'da 5 sezon aralıksız forma giydikten sonra kulüp bulması istenen Soner Şentürk'ün Türkiye Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Bahçeşehir Koleji'yle temasta olduğu öğrenildi. Pınar Karşıyaka'nın transfer listesindeki Yeşilgiresun Belediyespor'dan Emircan Koşut ise Darüşşafaka'yla anlaştı.



EGEMEN MİNİKLERLE

Pınar Karşıyaka'yla geçtiğimiz günlerde 2 yıllığına sözleşme yenileyen 21 yaşındaki pivot Egemen Güven, Marmaris tatilinde Antrenör Selçuk Bilgiç'in yaz kampına katıldı. Egemen, kampta olan Pınar Karşıyakalı minik basketbolcularla söyleşi yaptı. Küçük sporcular, genç basketbolcuyla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.