 Muratbey Uşak 14 Ağustos'ta başlıyor – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Muratbey Uşak 14 Ağustos'ta başlıyor

    Muratbey Uşak 14 Ağustos'ta başlıyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Muratbey Uşak, antrenmanlara 14 Ağustos'ta başlayacak.

    20-30 Ağustos tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak Muratbey Uşak, ilk hazırlık maçında ise 6 Eylül'de İstanbul'da Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek.

    Muratbey Uşak'ın her sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Kurtuluş Kupası, bu yıl 10-12 Eylül tarihleri arasında Banvit ve Büyükçekmece'nin katılımıyla düzenlenecek. Kırmızı-siyahlı ekip, 19 Eylül'de Antalya'da Nizhny Novgorod ile oynadıktan sonra 21-24 Eylül'de ise Gloria Turnuvası'na katılacak.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:17
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