Muratbey Uşak 14 Ağustos'ta başlıyor

20-30 Ağustos tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak Muratbey Uşak, ilk hazırlık maçında ise 6 Eylül'de İstanbul'da Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek.



Muratbey Uşak'ın her sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Kurtuluş Kupası, bu yıl 10-12 Eylül tarihleri arasında Banvit ve Büyükçekmece'nin katılımıyla düzenlenecek. Kırmızı-siyahlı ekip, 19 Eylül'de Antalya'da Nizhny Novgorod ile oynadıktan sonra 21-24 Eylül'de ise Gloria Turnuvası'na katılacak.