Muratbey Uşak 14 Ağustos'ta başlıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Muratbey Uşak, antrenmanlara 14 Ağustos'ta başlayacak.
20-30 Ağustos tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak Muratbey Uşak, ilk hazırlık maçında ise 6 Eylül'de İstanbul'da Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek.
Muratbey Uşak'ın her sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Kurtuluş Kupası, bu yıl 10-12 Eylül tarihleri arasında Banvit ve Büyükçekmece'nin katılımıyla düzenlenecek. Kırmızı-siyahlı ekip, 19 Eylül'de Antalya'da Nizhny Novgorod ile oynadıktan sonra 21-24 Eylül'de ise Gloria Turnuvası'na katılacak.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:17
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Kameni Fenerbahçe’de
Toplam 18
Yorum
Analitik Fifa kıskacı varken Pepe'nin,Kameni'nin yaşına bakamazsın.Para olsa, lig kaliteli olsa kim alır bunları?Bu şartlarda iyi transfer ikisi de.
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Gökhan Töre idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 3
Yorum
TCelcius Aman olum dikkatli olun kazasız sakatlıksız bir kamp sezonu geçirelim allahın izniyle iyi sağlam gökhan faydalı olacaktır yeter ki çalışşın
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Edin Visca'da mutlu son
Toplam 14
Yorum
Ts Buyuk takım olmasak gelip sayfamızda yorum yapmazdınız zorunuza gitmesin
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