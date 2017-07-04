 Moldoveanu, Büyükçekmece'de – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    , Büyükçekmece'de

    Moldoveanu, Büyükçekmece'de

    Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, Rumen forvet Vlad 'yu kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Cluj-Napoca'da oynayan 29 yaşındaki için, "Forvet pozisyonunda oynayan başarılı oyuncu özellikle hücum alanında zekası ile takıma yön verebilirken, oyun okuma özelliği ile de takımımıza yüksek katkı sağlaması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

    Kariyerinde 5 şampiyonluk kupası bulunan Moldoveanu, Polonya ekibi Stelmet Zielona Gora ile THY Avrupa Ligi deneyimi de yaşadı.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:12
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