Moldoveanu, Büyükçekmece'de
Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, Rumen forvet Vlad Moldoveanu'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Cluj-Napoca'da oynayan 29 yaşındaki Moldoveanu için, "Forvet pozisyonunda oynayan başarılı oyuncu özellikle hücum alanında zekası ile takıma yön verebilirken, oyun okuma özelliği ile de takımımıza yüksek katkı sağlaması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.
Kariyerinde 5 şampiyonluk kupası bulunan Moldoveanu, Polonya ekibi Stelmet Zielona Gora ile THY Avrupa Ligi deneyimi de yaşadı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 11:12
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Herkes korkacak
Toplam 17
Yorum
aslan fb tüm derbilerde ya galip geldi ya berabere kaldı. küçük takımlar puan kaybettirdi.
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Clichy’yi Başakşehir kaptı
Toplam 11
Yorum
Eaglewatch81 Ne gerek var bu başkaşehire biri söylesin istsnbulda 3 tane büyük kulup var zaten bide kasıpaşa ki bence onada gerek yok
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 22
Yorum
Q7 zaten şenol hocanın istediği forvet buydu inş olur
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