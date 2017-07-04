 Kadınlara 2 takviye – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Kadınlara 2 takviye

    Kadınlara 2 takviye
    Kadın Basketbol Takımı iki ismi birden renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, BOTAŞ Spor'dan milli basketbolcu Tilbe Şenyürek ve Girne Üniversitesi'nden Özge Yavaş ile anlaştı. Pivot pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki Şenyürek ve 26 yaşındaki oyun kurucu Yavaş için resmi siteden başarı mesajı yayınlandı.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:39
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