İzmir Bornova Becker'de 2 imza
Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükseldikten sonra kadrosunu Kübra Erat, Şaziye İvegin Üner, Asena Yalçın ve Michelle Snow'la takviye eden Bornova Beckerspor, dış transferde Sırp forvet Adriana Knezevic'le sözleşme imzalarken iç transferde ise Duygu Fırat'la yeniden anlaştı.
Geçen sezon Girne Üniversitesi'nde oynayan 30 yaşında, 1.83 boyundaki Knezevic, daha önce Euroleague tecrübesi yaşadı. İç transferde sözleşme yenileyen 27 yaşında, 1.89 boyundaki uzun forvet Duygu, geçen yıl Yakındoğu Üniversitesi'nden transfer edildikten sonra sezon içinde sakatlık yaşayıp play off etabını kaçırmıştı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:20
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Kameni Fenerbahçe’de
Toplam 18
Yorum
Analitik Fifa kıskacı varken Pepe'nin,Kameni'nin yaşına bakamazsın.Para olsa, lig kaliteli olsa kim alır bunları?Bu şartlarda iyi transfer ikisi de.
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Gökhan Töre idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 3
Yorum
TCelcius Aman olum dikkatli olun kazasız sakatlıksız bir kamp sezonu geçirelim allahın izniyle iyi sağlam gökhan faydalı olacaktır yeter ki çalışşın
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Edin Visca'da mutlu son
Toplam 14
Yorum
Ts Buyuk takım olmasak gelip sayfamızda yorum yapmazdınız zorunuza gitmesin
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