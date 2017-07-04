 İzmir Bornova Becker'de 2 imza – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    İzmir Bornova Becker'de 2 imza

    İzmir Bornova Becker'de 2 imza

    Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükseldikten sonra kadrosunu Kübra Erat, Şaziye İvegin Üner, Asena Yalçın ve Michelle Snow'la takviye eden Bornova Beckerspor, dış transferde Sırp forvet Adriana Knezevic'le sözleşme imzalarken iç transferde ise Duygu Fırat'la yeniden anlaştı.

    Geçen sezon Girne Üniversitesi'nde oynayan 30 yaşında, 1.83 boyundaki Knezevic, daha önce Euroleague tecrübesi yaşadı. İç transferde sözleşme yenileyen 27 yaşında, 1.89 boyundaki uzun forvet Duygu, geçen yıl Yakındoğu Üniversitesi'nden transfer edildikten sonra sezon içinde sakatlık yaşayıp play off etabını kaçırmıştı.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:20
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