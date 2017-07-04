 Euroleague'de gruplar belli oldu – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Euroleague'de gruplar belli oldu

    Euroleague'de gruplar belli oldu

    Kadınlar Euroleague 2017-2018 normal sezonu grupları Almanya’nın Münih kentinde çekilen kuraların ardından belirlendi. Kura sonucunda 16 takım 8'erli 2 grupta eşleşti. Kadınlar Euroleague'de ülkemizi temsil edecek olan Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe B Grubu'nda, Galatasaray ise A Grubu'nda yer aldı.

    Kadınlar Euroleague 2017-2018 normal sezonu grupları Almanya'nın Münih kentinde çekilen kuraların ardından belirlendi.

    Kura sonucunda 16 takım 8'erli 2 grupta eşleşti. Seçmelere 2. torbadan katılan son finalist Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı B Grubu'na düştü. 14 takım mücadeleye gruplardan başlarken 2 takım eleme sonucunda Euroleague'e katılacak.

    3 takım ile temsil edilen ülkelerin 2 takımının aynı grupta eşleşebildiği kura çekiminde Fenerbahçe grup aşamasındaki rakipleri; Yakın Doğu Üniversitesi, UMMC Ekaterinburg (Rusya), Nadezhda Orenburg (Rusya), CB Avenida (İspanya), Famila Schio (İtalya), Wisla Can-Pack (Polonya) ve KSC Szekszard (Macaristan) – BLMA (Fransa) eşleşmesinin galibi oldu.

    A Grubu'nda ise; Castors Braine (Rusya), Usk Prag (Çekya), Sopron Basket (Macaristan), Galatasaray, Bourges Basket (Fransa), Dinamo Kursk (Rusya), ESBVA Lille Metropole (Fransa), Piestanske Cajky (Slovakya) - CCC Polkowice (Polonya) eşleşmesinin galibi.

    Kadınlar Euroleague 2017-2018 sezonu 11 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Elemelerden gruplara katılacak olan takımlar ise eylül ayının sonunda belli olacak.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:55
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