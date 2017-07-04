 Avrupa’dan iyi haber – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Avrupa’dan iyi haber

    Avrupa’dan iyi haber
    Geçtiğimiz günlerde 'a davet edilen daha önce geri çevrilmesiyle şok olmuştu. Bordo-mavililere iyi haber FIBA Başkanı Turgay Demirel'den iyi haber geldi. Demirel, Trabzonspor'un Eurocup'ta oynayabilmek için müracaat ettiğini söyleyerek "Katılım fazla olduğu için turnuvaya kabul edemedik. Ancak mağdur olmamaları için onları ön elemeye alacağız. Orada turu geçerlerse Eurocup'a dahil olacaklar" dedi.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avrupa’dan iyi haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.