 Amerikalı Tony Taylor Banvit’te – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Amerikalı Banvit’te

    Amerikalı Tony Taylor Banvit’te

    Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, geçen sezon VTB Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk'da oynayan 1990 doğumlu Amerika'lı oyuncu ile anlaştı.

    Kariyerine 2008-2009 sezonunda NCAA takımlarından George Washington'da başlayan oyuncu , sırasıyla NBA D-League takımlarından Oklahoma City Blue, Polonya Ligi takımlarından Turow, VTB Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk takımlarında oynadı.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:46
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