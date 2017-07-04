Amerikalı Tony Taylor Banvit’te
Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, geçen sezon VTB Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk'da oynayan 1990 doğumlu Amerika'lı oyuncu Tony Taylor ile anlaştı.
Kariyerine 2008-2009 sezonunda NCAA takımlarından George Washington'da başlayan oyuncu Tony Taylor, sırasıyla NBA D-League takımlarından Oklahoma City Blue, Polonya Ligi takımlarından Turow, VTB Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk takımlarında oynadı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 20:46
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UEFA'dan Vodafone Park'a ziyaret
Toplam 4
Yorum
Fenerli_bey direk kilidi vurun kapiya. 3 yil daha kapi kapi dilensinler. biz acidik zamaninda bu gormemislere. stada aldik. stadi yiktilar. hakemciler
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Edin Visca'da mutlu son
Toplam 44
Yorum
erdem Muharrem Usta adamsın, bu adamı aldın ya kalite transfer politikası güttüğüne tamamen inandım.
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Edin Visca'da mutlu son
Toplam 44
Yorum
Bordo mavi Büyük dediğin takimin müzesindeki kupalarıyla ne kadar büyük olduğu anlaşılır başaksehirin kaç kupası var fanatik deyil futbolsever ol
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