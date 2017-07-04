Akhisar Belediyespor'dan potaya takviye
Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezonda play off hedefiyle transfer çalışmalarına başlayan Akhisar Belediyespor, İsrail'in Ironi Nahariya takımından Tyrone Nash'i kadrosuna kattı.
29 yaşında, 2.03 boyundaki ABD'li forvet, Notre Dame Üniversitesi'nden mezun oldu. Tyrone Nash, geçen sezon İsrail Ligi'nde 8 sayı, 4.5 ribaund, 1.2 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7.3 sayı, 5.8 ribaund, 1.5 asist ortalamaları tutturdu.
Akhisar Belediyespor, transferde Yalova Belediye'den Mert Eken, Gelişim Koleji'nden Berkay Kansu, Pertevniyal'den Çağdaş Erdoğan ve Afyon Belediye'den Barbaros Bozkurt'u da alırken geçen sezondan Sercan Topçu, Cenk Şekeroğlu, Serhat Uğur, Emre Özpulat, Yavuz Koça ve İlhan Bizer ise takımda kaldı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 14:57
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