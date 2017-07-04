4 oyuncunun sözleşmeleri yenilendi
Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımı oyuncularından Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez ve Esra Ural'ın sözleşmelerini yeniledi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız geçtiğimiz sezonlarda da takımımızda forma giyen oyuncularımız Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez ve Esra Ural ile sözleşme yenilemiştir." denildi.
Fenerbahçe'nin, Birsel Vardarlı Demirmen ve Ayşe Cora ile birer yıl, Tuğçe Canıtez ve Esra Ural ile ise ikişer yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:15
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 35
Yorum
tx2002 yıllarca sizi koruduğu gibi bu sene zorunuza gitti değil mi hakemler korumayınca olmuyormuş
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Nani’de acele edilmeyecek
Toplam 5
Yorum
HASAN BREZİLYALI DEĞİLMİ 2 SENE OYNAR SONRA PARAYA SATARLAR ADAMI FENERBAHÇEDENDE BU SEBEPLE GİTMEDİMİ BEŞİKTAŞA HAYIRLI OLSUN
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Seçime gidiyor!
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ beşitkaşta tüpçü demirören gs dede 2. tüpçü vakası işte dursun özbek bakın araştırın demirörende beşiktaşta böyleydi sonuç dağ gibi borç !
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