 Roll, Maccabi ile anlaştı – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Roll, Maccabi ile anlaştı

    Roll, Maccabi ile anlaştı

    Geçen sezon Beşiktaş Sompo Japan'da oynayan ABD'li basketbolcu Michael Roll, İsrail ekibi Maccabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Maccabi Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcuyla 2 senelik kontrat yapıldığı bildirildi. Sözleşmenin detayları hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

    2016-2017 sezonunu Beşiktaş Sompo Japan'da geçiren ABD'li oyun kurucu, takımıyla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 16 maçta forma giyip, 11,8 sayı, 4,8 asist ve 2,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:40
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