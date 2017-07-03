Olympiakos, Kim Tillie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Olympiakos, geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Baskonia’da geçiren Kim Tillie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransız oyuncu, THY Euroleague'de Baskonia forması ile 32 müsabakada 6.9 sayı ve 3.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Tillie, ayrıca Euroleague'in 24. haftasında MVP (En değerli oyuncu) ödülünü kazanmıştı. 28 yaşındaki basketbolcu, 2014 yılından beri İspanyol ekibinde forma giyiyordu.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:23
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''Lige damga vuracağım''
Toplam 11
Yorum
muhterem Favori 11'inden bile ne kadar boş bir adam olduğu anlaşılıyor.Kendini Zidane dan filan üstün görüyor.Futbol boş konuşmakla oynanmıyor.
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Pepe’de akıl oyunları
Toplam 14
Yorum
YALÇINI. BEŞİKTAŞ A BAŞAK ŞEHİRDEN AYRILAN YALÇIN LAZIM. ÇOK İŞ YAPAR BJK DE. BJK DEFANSINI TOPLAR KAFADAN GEÇİT VERMEZ.. KAÇIRMAYIN FİKRET BAŞKAN
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Pepe’de akıl oyunları
Toplam 14
Yorum
PEPE ? Mİ PEPE MİSİN HEPE MİSİN NE İŞİN VAR BEŞİKTAŞ TA. SAÇININ KILLARI AĞARMIŞ GİT EVİNDE OTUR ARTIK. BEŞİKTAŞ IN SANA İHTİYACI YOK KARDEŞİM YOK
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