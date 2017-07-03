 Olympiakos, Kim Tillie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Olympiakos, Kim Tillie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

    Olympiakos, Kim Tillie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

    Olympiakos, geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Baskonia’da geçiren Kim Tillie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Geçtiğimiz sezon hem Yunan Ligi'nde hem de THY Euroleague'de final kaybeden Olympiakos, yeni dönem transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, bu kapsamda geçen sezon İspanya Ligi ekiplerinden Baskonia'da forma giyen Fransız oyuncu Kim Tillie'i kadrosuna kattı. Olympiakos'un resmi internet sitesinden duyurulan transferde Tillie ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
    Fransız oyuncu, THY Euroleague'de Baskonia forması ile 32 müsabakada 6.9 sayı ve 3.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Tillie, ayrıca Euroleague'in 24. haftasında MVP (En değerli oyuncu) ödülünü kazanmıştı. 28 yaşındaki basketbolcu, 2014 yılından beri İspanyol ekibinde forma giyiyordu.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:23
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