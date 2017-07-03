''İhanete uğradım''

Galatasaray Odeabank ile yolları ayrılan Ergin Ataman, sarı-kırmızılı yönetimi hedef almaya devam ediyor.

Yönetim tarafından destek görmediğini belirten Ataman, "Yönetim beni taraftarla karşı karşıya getirdi. Yalnız bırakıldım, ihanete uğradım. Beni istifaya davet eden bir grup taraftar, yönetimden bazı kişilerce yönlendiriliyordu. Bunlar, küçülmeye gitmek için yapıldı" dedi.



BENİ HİÇ ARAMADI

Yıldırım ve Orman'ın basketbola Özbek'ten daha çok destek verdiğini vurgulayan Ataman, şöyle konuştu: "Başkan Dursun Özbek aldığımız büyük galibiyetler sonrası bile hiç beni aramadı. Her zaman dik durmaya çaba gösterdim. 3 maç ceza verdiler. İsterdim ki kulübün başkanı salona gelsin." Ataman, bu yıl dinlenmeyi düşündüğünü de ifade etti.