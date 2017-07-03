''İhanete uğradım''
Galatasaray Odeabank ile yolları ayrılan Ergin Ataman, sarı-kırmızılı yönetimi hedef almaya devam ediyor.
BENİ HİÇ ARAMADI
Yıldırım ve Orman'ın basketbola Özbek'ten daha çok destek verdiğini vurgulayan Ataman, şöyle konuştu: "Başkan Dursun Özbek aldığımız büyük galibiyetler sonrası bile hiç beni aramadı. Her zaman dik durmaya çaba gösterdim. 3 maç ceza verdiler. İsterdim ki kulübün başkanı salona gelsin." Ataman, bu yıl dinlenmeyi düşündüğünü de ifade etti.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:02
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
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